Путин подписал закон об отмене госпошлины за водительские права для призывников
Президент подписал документ, освобождающий призывников от пошлин при получении водительский удостоверений.
© Фото: Виталий Аньков РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освободит от госпошлин призывников, проходящих обучение на управление транспортными средствами по направлению от военкомата. Документ опубликован на сайте правовой информации. Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Также закон освобождает от госпошлин призывников при обучении на права категории D и D1, а также удостоверения тракториста.
По словам авторов закона, данная инициатива позволит избавить призывников от лишних трат, так как для молодых людей сумма госпошлины является значительной. К тому же взимание пошлины у военнослужащих по призыву посчитали «социально несправедливым».