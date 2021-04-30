Мексика получила новую партию российской вакцины «Спутник V»

Новую партию российской вакцины «Спутник V» от COVID-19 доставили из России в Мексику.

«Генеральный директор Birmex Педро Cентено и координатор системы распределения Birmex Исраэль Акоста сообщают, что с сегодняшней партией "Спутник V" число вакцин против SARS-CoV-2, поставленных в Мексику, достигло 23 983 385», - говорится в сообщении на странице Birmex в Twitter.

Ранее правительство Мексики отметили безопасность вакцины «Спутник V». По последним данным российскую вакцину «Спутник V» признали самой безопасной из всех вакцин, которые используют в Мексике.

В Мексике у российской вакцины «Спутник V» в семь раз меньше побочных эффектов, чем у вакцины Pfizer.