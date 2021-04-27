Мексика признала «Спутник V» самой безопасной вакциной
Российскую вакцину «Спутник V» признали в Мексике самой безопасной.
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Правительство Мексики отметили безопасность вакцины «Спутник V». По последним данным российскую вакцину «Спутник V» признали самой безопасной из всех вакцин, которые используют в Мексике.
В Мексике у российской вакцины «Спутник V» в семь раз меньше побочных эффектов, чем у вакцины Pfizer.
Ранее вакцина «Спутник V» была одобрена в Бразилии. Глава комитета Паулу Баррозу заявил, что российская вакцина безопасна.