Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Ставрополем
МВД выложило видео с места ДТП в Ставропольском крае, в котором погибли дети.
© Видео: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ © Фото: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю опубликовала видео с места ДТП в Грачевском районе, в котором, по предварительной информации, погибло пять детей.
«По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на обгон грузового транспортного средства, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовым автомобилем.», - говорится в сообщении на сайте управления.
Ранее сообщалось, что губернатор Волгоградской области провел экстренное совещание, поставив задачи перед региональными ведомствами. По сообщению властей Волгограда, в микроавтобусе были ученики школы олимпийского резерва №2, они ехали на соревнования.