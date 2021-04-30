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Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Ставрополем

Алексей Курильченко
19:41 30.04.2021
МВД выложило видео с места ДТП в Ставропольском крае, в котором погибли дети.
© Видео: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ © Фото: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
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Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю опубликовала видео с места ДТП в Грачевском районе, в котором, по предварительной информации, погибло пять детей.

«По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на обгон грузового транспортного средства, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовым автомобилем.», - говорится в сообщении на сайте управления.

Ранее сообщалось, что губернатор Волгоградской области провел экстренное совещание, поставив задачи перед региональными ведомствами. По сообщению властей Волгограда, в микроавтобусе были ученики школы олимпийского резерва №2, они ехали на соревнования.

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