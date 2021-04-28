Турция подписала контракт на поставку вакцины «Спутник V»
Поставки в Турцию российской вакцины от коронавируса запланированы на май.
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Турция подписала контракт на поставку вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. По словам главы Минздрава страны Фахреттина Коджи, первые поставки буду осуществлены в мае.
«По вакцине "Спутник V" мы перешли к третьей фазе испытаний. Подписано соглашение о поставке», - сообщил Коджа в Twitter.
Ранее сообщалось, что выпуск «Спутника V» в Индии запланирован на май этого года. Об этом сообщили в Кремле после телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.