Турция подписала контракт на поставку вакцины «Спутник V»

Турция подписала контракт на поставку вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. По словам главы Минздрава страны Фахреттина Коджи, первые поставки буду осуществлены в мае.

«По вакцине "Спутник V" мы перешли к третьей фазе испытаний. Подписано соглашение о поставке», - сообщил Коджа в Twitter.

Ранее сообщалось, что выпуск «Спутника V» в Индии запланирован на май этого года. Об этом сообщили в Кремле после телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.