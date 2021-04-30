В ГИБДД сообщили точное число погибших детей в ДТП под Ставрополем

Старший инспектор управления пропаганды управления ГИБДД по Ставропольскому краю Юлия Кузнеская сообщила, что в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, погибло четверо детей, еще двоих пытаются реанимировать.

«У поселка Ямки Грачевкого муниципального округа произошло столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса. По предварительной версии, водитель грузового автомобиля допустил опрокидывание своего транспортного средства на микроавтобус. В нем находились дети. На данный момент четверо из них объявлены погибшими, двое еще под вопросом, информация уточняется», - сообщила Кузенская.

По последним данным, число погибших детей достигло пяти. По сообщению властей Волгограда, в микроавтобусе были ученики школы олимпийского резерва №2, они ехали на соревнования. Губернатор Волгоградской области провел экстренное совещание, поставив задачи перед региональными ведомствами.

Ранее сообщалось о шести погибших, однако, по данным ГИБДД, одного ребенка удалось реанимировать.