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В ГИБДД назвали предварительную причину смертельного ДТП с детьми под Ставрополем

Вадим Синицын
19:22 30.04.2021
Скорее всего, аварию спровоцировало грубое нарушение ПДД третьей машиной.
В ГИБДД назвали предварительную причину смертельного ДТП с детьми под Ставрополем
© Фото: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
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В ГИБДД назвали предварительную причину крупного ДТП в Ставропольском крае, в котором погибли шесть детей. Скорее всего, аварию спровоцировало грубое нарушение ПДД третьей машиной.

В связи с происшествием уже возбуждено уголовное дело. Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю завел дело по признакам преступления, предусмотренного статьями «Нарушение правил дорожного движения» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как стало известно ранее, в результате столкновения грузовика с микроавтобусом в Ставропольском крае погибли шесть детей. Также сообщается о 12 пострадавших, из них восемь детей.

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