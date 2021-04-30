Шесть детей погибли в ДТП под Ставрополем
В Ставропольском крае грузовик столкнулся с микроавтобусом, погибли дети.
© Видео: Вконтакте, Видач © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
В результате столкновения грузовика с микроавтобусом в Ставропольском крае погибли шесть детей. Также сообщается о 12 пострадавших, из них восемь детей.
По данным МВД, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ранее в Хабаровске произошло массовое ДТП. Внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулся с четырьмя автомобилями, погибли два человека.