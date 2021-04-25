Протаранил четыре авто: в массовой аварии с внедорожником в Хабаровске погибли два человека

Массовое ДТП с двумя погибшими произошло утром в воскресенье, 25 апреля, в Хабаровске. Внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулся с четырьмя автомобилями.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю, около 6.40 (23.40 мск субботы) внедорожник, двигаясь против направления движения по улице Дзержинского, столкнулся с автомобилем Renault Kaptur, из-за чего последний перевернулся. Toyota Land Cruiser после удара продолжил неконтролируемое движение, врезался в Тoyota Axio и еще два припаркованных автомобиля.

В аварии погибли 47-летний водитель и 45-летняя пассажирка Renault Kaptur, пострадал водитель Тoyota Axio. Экспресс-тест на алкогольное опьянение водителя внедорожника показал положительный результат, однако он с ним не согласился и был направлен в медицинское учреждение. По факту гибели людей ведет проверку краевая прокуратура, уточняет ТАСС.