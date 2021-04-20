Мясников назвал вирус, провоцирующий возникновение рака

Вирус папилломы человека вызывает около 70% всех случаев онкологических заболеваний. Об этом в эфире канала «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам специалиста, существует несколько видов новообразований, особенно он выделил папиллому. Врач рассказал, что это является признаком инфекционного заболевания, которое проявляется в виде наростов на коже.

«Вас волнуют образования на коже, и абсолютно не волнует рак шейки матки, который вызывается вирусом папилломы человека, только другими разновидностями», — отметил он.

Мясников напомнил, что существует доступный способ защиты от этой опасной инфекции - вакцинация. Как утверждает медик, прививка дает возможность защититься даже от тех видов вируса, которые вызывают рак.