Путин рассказал канцлеру Австрии подходы к урегулированию кризиса на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Стороны обсудили множество различных тем, но большее внимание было уделено ситуации на Украине.

«По просьбе Себастьяна Курца Владимир Путин пояснил подходы России к урегулированию внутриукраинского кризиса с акцентом на необходимость полного и безусловного выполнения киевскими властями Минских соглашений», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также Курц поблагодарил Путина за приглашение на международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Глава Австрии подтвердил свое участие в качестве одного из главных гостей.

Ранее Владимир Путин написал телеграмму с поздравлением ветеранов ВОВ с предстоящим Днем Победы. Президент отметил, что 9 Мая является главным и священным российским праздником.