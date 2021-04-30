Путин: 9 Мая в РФ остается главным, святым праздником

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с предстоящим Днем Победы и заявил, что 9 мая остается главным праздником в России. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю вас с наступающим Днем Победы. Пройдут годы, минуют десятилетия, но в нашей стране 9 мая останется самым главным, святым праздником. В каждом доме, в каждой российской семье всегда будут искренне гордиться подвигом героев Великой Отечественной, которые спасли мир от нацизма, подарили жизнь грядущим поколениям. В рядах защитников Отчизны навечно останутся москвичи-ополченцы и воины-уроженцы нашей столицы, прошедшие фронтовыми дорогами», - говорится в сообщении.

Путин отметил, что публикация архива «Слово солдата Победы» станет одним из ключевых мероприятий в рамках празднования 80-летия Битвы за Москву. По словам президента, такие проекты служат воспитанию молодежи и преемственности традиций патриотизма.

Также Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам. Они удостоились государственной награды за «заслуги перед отечеством».