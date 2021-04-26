Вопросы истории Немецкие «города-крепости»: почему они не помогли Гитлеру в 1945 году Тимур Шерзад В тщетных попытках остановить наступление РККА нацисты успели принять ряд безжалостных к собственным войскам решений. Одним из них была концепция фестунгов, или «городов-крепостей». © Фото: Russian Look, Globallookpress Штурм Кенигсберга на одном из советских плакатов Читайте нас на: Финальная стадия Второй мировой войны сопровождалась картиной резкого обрушения Третьего рейха. Немцы стремительно теряли не только завоеванную ими «сиюминутную империю», но и родные земли. В тщетных попытках остановить этот процесс нацисты успели принять ряд безжалостных к собственным войскам решений. Одним из них была концепция фестунгов, или «городов-крепостей». Обреченные на гибель Начиная со стартовавшей в июне 1944 года операции «Багратион», дела немцев на Восточном фронте приняли совсем скверный оборот. Если после Курска немцы надолго потеряли возможность даже пытаться проводить серьезные наступления, то после обвала группы армий «Центр» они не могли гарантировать и простого удержания уже занятых позиций. Немецкая оборона перестала выдерживать атаки РККА, а это значило, что остановить наступление советских армий стало практически невозможно. Все, что оставалось в этой ситуации верхушке Третьего рейха, это стараться выиграть как можно больше времени в надежде на какое-нибудь «чудо-оружие», на которое так уповал Гитлер. Союзники уже успели официально договориться, что по завершению войны нацистскую верхушку не должно ждать ничего хорошего. Поэтому решения, чтобы хотя бы замедлить наступление Красной армии, могли приниматься любые. Одним из таких решений была концепция «городов-крепостей». Если раньше занятый войсками город окружался советскими войсками, то немецкий гарнизон стремился прорваться к своим, чтобы соединиться с основными силами и продолжить воевать. Но в случае, если город объявлялся фестунгом, то есть, «крепостью», то гарнизону следовало удерживать его как можно дольше, игнорируя сам факт окружения. При этом обещаний деблокирования, как это всегда было раньше, назначенным в фестунг войскам никто не давал. По сути, людей отправляли на задание, вернуться из которого живым можно было, только нарушив приказ. Немцы сооружают противотанковую баррикаду От этой жестокой концепции тем не менее была реальная польза. Никакое наступление в индустриальной войне невозможно без снабжения - армии ежедневно потребляют тысячи грузовиков и десятки эшелонов с боеприпасами, продовольствием и топливом. Замысел состоял в том, чтобы ослабить этот поток. Ведь если фестунг находится на узле транспортных коммуникаций и он, хоть и окружен, но долгое время не взят, это значит, что возить через него по-прежнему ничего нельзя. Можно, конечно, доставлять снабжение окружными путями, по сельским и второстепенным дорогам, огибая непокорный город и вновь возвращаясь на контролируемые участки коммуникаций. Но это - большая потеря времени, топлива, ресурса машин. На узких дорогах скапливаются пробки, колонны вязнут в весенней грязи, боеприпасы подвозятся куда медленнее, чем раньше. И в итоге советское наступление глохнет, задыхаясь от нехватки снабжения. Немцы выигрывают себе время. Именно на это и был расчет нацистов, безжалостно бросающих своих же солдат в заведомо гибельную ситуацию. Ощетинившиеся иголками Идея фестунгов очень хорошо ложилась в германский городской ландшафт. Много толстых, каменных, многоэтажных зданий, которые могли выдерживать обстрел из мелкокалиберной артиллерии и долго держаться под огнем орудий калибра, например, 85-мм - основного вооружения поздней модификации танка Т-34. А еще в этих городах имелось полно прочных подвалов, где можно было оборудовать защищенные склады и размещать огневые пулеметные или противотанковые точки. Старые укрепления XIX века в германских городах успели несколько устареть, но, обороняемые при помощи современного вооружения, все еще были крепким орешком в 1945 году Объявленный фестунгом город, конечно, дополнительно укреплялся. Оборона делилась на сектора, прикидывались наиболее вероятные направления атаки противника, все перерывалось траншеями, местность окутывалась паутиной ходов сообщения. Танкоопасные направления перегораживались специальными баррикадами. Их основой был каркас из сваренных рельсов, два метра в высоту, шириной во всю улицу и глубиной метра в четыре. Внутренности этого каркаса засыпались спрессованной землей и камнями. Обретшая жесткость заполненная конструкция была непреодолима для танкового тарана, и не расстреливалась из пушки. Баррикады эти, разумеется, располагались в городе не сами по себе. Их прикрывали пулеметные позиции, минные поля и бойцы с фаустпатронами. Те же улицы, что не имели баррикад, вели к позициям бьющей в упор противотанковой артиллерии или закопанным по башню танкам. Кстати, проблем с артиллерией у гарнизонов фестунгов не имелось - отступающие в хаосе немецкие части часто бросали ее от отсутствия топлива и выхода из строя конского состава и тягачей. Этим пользовались назначенные в «города-крепости» части, усиливая свою оборону. Не лыком шиты Словом, фестунги были очень крепкими орешками. Но у советской стороны имелось, что противопоставить и такому козырю. Во-первых, в РККА активно внедряли и использовали тактику штурмовых групп. Ее корни уходили еще в Первую мировую войну. Тогда наибольший вклад в теорию и практику штурмовых групп внесли немцы. Теперь русским предстояло позаимствовать это оружие и обратить его против создателей. Взятие фестунга Кенигсберг Основной принцип штурмовых групп заключался в их способности действовать автономно. Это было нужно для того, чтобы быстрее, пока противник не опомнился, вклиниваться в городскую оборону на самых слабых ее участках, не тратя время на выравнивание фронта. Способность сражаться автономно от основных сил в городских условиях значила очень много. Костяк штурмовой группы обычно насчитывал три-четыре десятка вооруженных преимущественно автоматическим оружием бойцов. Им придавалось усиление - в зависимости от имеющихся ресурсов и характера задачи. Это могли быть огнеметчики, минометчики, расчеты перекатываемых вручную 45-мм и 76-мм орудий для стрельбы прямой наводкой. Внезапной находкой оказалась 152-мм гаубица 1909-1930 годов - обладая внушительным калибром и в то же время сравнительно небольшой массой и размерами, она хорошо подходила для городских боев. Штурмовым группам могли придаваться и танки - средний Т-34 или тяжелый ИС-2. Последний обладал внушительной 122-мм пушкой. Огонь последней прямой наводкой мог обрушить заполненный солдатами и огрызающийся огневыми точками дом, если выстрелы удачно попадали в перекрытия. 152-мм самоходка ИСУ-152 справлялась с этой задачей еще лучше. При правильном применении, прикрытые пехотой и огнем собственных зенитных пулеметов, танки в городах были очень грозным оружием Под прикрытием танков и орудий, забрасывая подвалы и оконные проемы гранатами, ведя плотный огонь из автоматического оружия, штурмовики медленно, но верно проламывали себе путь через вражескую оборону. Поэтому фестунги в итоге «разгрызли». Кюстрин, например, держался целых два месяца. Познань, ставшая самым известным примером фестунга, продержалась месяц. А вот здоровенный Кенигсберг был взят всего лишь за несколько дней. Слишком большой размер в случае с фестунгами был для немцев скорее минусом - если гарнизон не мог плотно занять весь город, то в обороне неизбежно образовывались слабые места. Советские штурмовые группы их умело нащупывали и разрезали оборону на куски, сильно ее ослабляя. Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции. © Архив газеты "Красная звезда" © Wikimedia В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика © Wikimedia © German Federal Archives, Wikimedia