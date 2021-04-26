Немецкие «города-крепости»: почему они не помогли Гитлеру в 1945 году

Финальная стадия Второй мировой войны сопровождалась картиной резкого обрушения Третьего рейха. Немцы стремительно теряли не только завоеванную ими «сиюминутную империю», но и родные земли. В тщетных попытках остановить этот процесс нацисты успели принять ряд безжалостных к собственным войскам решений. Одним из них была концепция фестунгов, или «городов-крепостей».
Обреченные на гибель
Начиная со стартовавшей в июне 1944 года операции «Багратион», дела немцев на Восточном фронте приняли совсем скверный оборот. Если после Курска немцы надолго потеряли возможность даже пытаться проводить серьезные наступления, то после обвала группы армий «Центр» они не могли гарантировать и простого удержания уже занятых позиций. Немецкая оборона перестала выдерживать атаки РККА, а это значило, что остановить наступление советских армий стало практически невозможно.
Все, что оставалось в этой ситуации верхушке Третьего рейха, это стараться выиграть как можно больше времени в надежде на какое-нибудь «чудо-оружие», на которое так уповал Гитлер. Союзники уже успели официально договориться, что по завершению войны нацистскую верхушку не должно ждать ничего хорошего. Поэтому решения, чтобы хотя бы замедлить наступление Красной армии, могли приниматься любые.
Одним из таких решений была концепция «городов-крепостей». Если раньше занятый войсками город окружался советскими войсками, то немецкий гарнизон стремился прорваться к своим, чтобы соединиться с основными силами и продолжить воевать. Но в случае, если город объявлялся фестунгом, то есть, «крепостью», то гарнизону следовало удерживать его как можно дольше, игнорируя сам факт окружения. При этом обещаний деблокирования, как это всегда было раньше, назначенным в фестунг войскам никто не давал. По сути, людей отправляли на задание, вернуться из которого живым можно было, только нарушив приказ.
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является
средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77–59170 от 22 августа 2014 года).
Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.