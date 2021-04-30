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Широкий спектр задач: эксперт по космосу рассказал о потенциале будущей российской орбитальной станции

Кира Карон
01:56 30.04.2021
Эксперт поделился о большом потенциале российской космической станции.
Широкий спектр задач: эксперт по космосу рассказал о потенциале будущей российской орбитальной станции
© Фото: Roscosmos via Globallookpress.com
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Эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич рассказал о возможностях будущей российской орбитальной станции. По словам эксперта, российские военные смогут использовать новую станцию для проведения прикладных экспериментов, которые сейчас нельзя проводить на МКС из-за иностранного присутствия.

«Сейчас военно-прикладные эксперименты на МКС проводить нельзя, потому что там постоянное иностранное присутствие, а на "Мире" у нас был целый модуль, который предполагался для военно-прикладных экспериментов. Конечно, новую национальную станцию тоже можно использовать для этого. Другое дело, что эпоха, когда мы думали, что в космосе будут летать истребители, она прошла», - поделился Лукашевич с беседе с РИА Новости.

Как отметил эксперт, в прошлые годы у пилотируемых станций было преимущество перед автоматическими аппаратами. Космонавты на станции могли оперативно выбрать цель для съемки, в то время как автоматический аппарат заранее получал задачу заснять определенный район, а после сбрасывал капсулу с пленкой на Землю.

Именно с помощью наблюдательности космонавтов на станции, например, удалось снять британскую эскадру, которую Королевство отправило к Фолклендским островам во время конфликта с Аргентиной. Эскадра соблюдала полное радиомолчание, однако все равно была обнаружена космонавтами.

«Ее обнаружил именно экипаж нашей орбитальной станции, потому что у воды есть интересный момент: если по ней прошел корабль или группа кораблей, то след остается часами. По ряби воды, по цвету воды можно отследить. Экипажи "Алмазов" готовили во Владивостоке определять тоннаж судов по следу спустя несколько часов. С орбиты это видно», - сказал Лукашевич.

Но на данный момент связь со спутниками и передача с них данных ведется в онлайн-режиме. По словам эксперта, такая задача для новой станции поэтому становится неактуальной.

«Для нее нет таких задач. Все задачи, которые для нее продекларированы, решаются автоматами», - сказал Лукашевич.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» заказал для отправки животных к Луне разработку космического аппарата. До 15 ноября 2022 года должны быть проведены работы, а к 15 ноября 2023 года должен быть определен проектный облик космического аппарата «Возврат-МКА-Л». О сроках запуска аппарата не сообщаются.

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