«Роскосмос» создаст корабль для отправки животных к Луне

«Роскосмос» заказал для отправки животных к Луне разработку космического аппарата. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

До 15 ноября 2022 года должны быть проведены работы, а к 15 ноября 2023 года должен быть определен проектный облик космического аппарата «Возврат-МКА-Л». О сроках запуска аппарата не сообщаются.

Ранее стало известно, что в России начали создание первого отечественного человекоподобного работа, который выйдет в открытый космос. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».