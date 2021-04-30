Суд признал лживыми показания Бадасяна по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы признал виновным в лжесвидетельстве Тевана Бадасяна, который давал показания на процессе по делу актера Михаила Ефремова. Он приговорен к году исправительных работ.

«Признать Бадасяна виновным... назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от его заработной платы», - огласил приговор судья Сергей Артемов.

Ранее сообщалось, что бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев выступит в суде по делу о даче ложных показаний. Всего в лжесвидетельстве обвиняются три свидетеля защиты.

Восьмого июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем, водитель которого позже скончался в реанимации. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы.