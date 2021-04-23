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Суд допросит Пашаева по делу о лжесвидетельстве на процессе в отношении Ефремова

Анна Назайкина
18:28 23.04.2021
Три свидетеля защиты по делу российского актера обвиняются в даче заведомо ложных показаний.
Суд допросит Пашаева по делу о лжесвидетельстве на процессе в отношении Ефремова
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress
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Бывший адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев выступит в суде по делу о даче ложных показаний. Такое решение озвучила судья в зале Пресненского суда Москве.

«Удовлетворить ходатайство защиты обвиняемого Гаева и допросить Пашаева», - сказала она.

Напомним, что три свидетеля защиты по делу Михаила Ефремова обвиняются в даче заведомо ложных показаний, свою виновность ни один из них не признал.

Двое «свидетелей» по делу Ефремова - Андрей Гаев и Александр Кобец - утверждали в суде, что первыми оказались у машины артиста в момент ДТП. Они утверждали, что за рулем сидел не артист, а неизвестный им молодой парень, который им угрожал. Третий «свидетель» Теван Бадасян описал внешность незнакомого ему мужчины, который сел на заднее сиденье припаркованного автомобиля до аварии, и заявил, что на месте водителя никого не было.

Суд пришел к выводу, что показания троих свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными.

8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации. 8 сентября суд приговорил актера к 8 годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года.

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