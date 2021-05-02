«В каждой семье есть свой герой»: Полина Гагарина предложила россиянам принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»

Российская певица Полина Гагарина выступила с видеообращением к гражданам страны и пригласила их принять участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк». По словам исполнительницы, в каждой семье есть собственный герой, который прошел через страшные годы Великой Отечественной войны.

«В нашей стране нет ни одной семьи, которой не коснулась Великая Отечественная война. В каждой семье есть собственный герой, который прошел через эти страшные годы и вышел победителем. В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн во всех регионах страны», - отметила Гагарина.

Напомним, акция приурочена ко Дню Победы, и в 2021 году она пройдет в онлайн-формате. Каждый желающий может поучаствовать в данном мероприятии. Для этого до 7 мая нужно заполнить анкету, а далее загрузить фото своего родственника, прошедшего ВОВ. Перед этим необходимо зарегистрироваться на сайте 2021.POLKRF.RU или SBER9MAY.RU.

«Бессмертный полк» в режиме онлайн пройдет в воскресенье, 9 Мая, в 15.00 по мск. Транслировать онлайн-шествие будут не только в Интернете, но и на установленных в городах экранах.