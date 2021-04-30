Киргизия сообщила о трех погибших пограничниках в результате конфликта с Таджикистаном

В Киргизии сообщили о трех убитых пограничниках в конфликте с Таджикистаном. При этом в Погранслужбе Госкомитета национальной безопасности республики добавили, что еще 22 военных получили ранения. Также подчеркивается, что состояние двух военнослужащих оценивается как тяжелое.

Как стало известно, все погибшие проходили службу в отряде спецназначения. Они были убиты в ходе столкновений с таджикскими военными. Таджикская сторона, как утверждают военные КР, использовала в столкновении вертолет Ми-24. С него также велся огонь.

Напомним, инцидент произошел накануне на водораспределительном пункте «Головной». Таджикистан и Киргизия считают это своей территорией. Все началось с конфликта местных жителей. Затем к нему подключились военнослужащие. К месту столкновения подтянули бронетехнику. Очевидцы заметили в небе также авиацию.

Ранее МЧС Киргизии сообщило о том, что более 10 зданий и строений сгорели в результате вооруженного конфликта между киргизскими и таджикскими военными на границе двух государств.