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Попова рассказала о заразности новых штаммов коронавируса

Виктория Ивашечкина
13:50 30.04.2021
На данный момент ведомство проводит тестирования россиян на COVID-19 на территории всей страны.
Попова рассказала о заразности новых штаммов коронавируса
© Фото: Rolf Vennenbernd, dpa, Globallookpress
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что один зараженный референтным штаммом COVID-19 заражает в среднем четырех людей, а его мутациями - до 23. И это практически в шесть раз больше.

«Нужен более тщательный контроль за теми, кто контактировал с заболевшими», - уточнила Попова, выступая на международном конгрессе «Молекулярная диагностика и биобезопасность - 2021».

На данный момент ведомство проводит тестирования россиян на коронавирус на территории всей страны и фиксирует большое число его мутаций.

«С учетом особенности распространения вируса мы выработали критерии, в каких случаях отбор материала крайне значим», - прокомментировала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, тестирование населения позволяет своевременно предотвратить распространение новых штаммов вируса на территории страны.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что примерно 25-87% россиян, проживающих в разных регионах страны, имеют иммунитет к COVID-19.

По ее словам, ведомство с июня 2020 года проводит исследование популяционного иммунитета россиян.

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