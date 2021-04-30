Попова рассказала о заразности новых штаммов коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что один зараженный референтным штаммом COVID-19 заражает в среднем четырех людей, а его мутациями - до 23. И это практически в шесть раз больше.

«Нужен более тщательный контроль за теми, кто контактировал с заболевшими», - уточнила Попова, выступая на международном конгрессе «Молекулярная диагностика и биобезопасность - 2021».

На данный момент ведомство проводит тестирования россиян на коронавирус на территории всей страны и фиксирует большое число его мутаций.

«С учетом особенности распространения вируса мы выработали критерии, в каких случаях отбор материала крайне значим», - прокомментировала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, тестирование населения позволяет своевременно предотвратить распространение новых штаммов вируса на территории страны.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что примерно 25-87% россиян, проживающих в разных регионах страны, имеют иммунитет к COVID-19.

По ее словам, ведомство с июня 2020 года проводит исследование популяционного иммунитета россиян.