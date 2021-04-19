В Роспотребнадзоре назвали процент россиян, обладающих иммунитетом к COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что примерно 25-87% россиян, проживающих в разных регионах страны, имеют иммунитет к COVID-19.

По ее словам, ведомство с июня 2020 года проводит исследование популяционного иммунитета россиян. В нем уже приняли участие более 204 тысяч добровольцев. Его четвертый этап проходил в марте текущего года.

По последним данным, иммунитет к коронавирусу сформировался у 25-87,1% россиян, говорится в презентации, представленной на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук, передает ТАСС.

Также подчеркивается, что иммунитет имеют около 40,6% москвичей и почти 44% жителей Подмосковья, а в Санкт-Петербурге - 27,4%. При этом меньше всего жителей с иммунитетом к вирусу в Краснодарском крае (5,1%) и Тюменской области (9,5%).

Ранее в Госдуме спрогнозировали формирование коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ в конце лета. Подчеркивалось, что на сегодняшний день уровень защищенности сельского населения является слабым местом коллективного иммунитета, по сравнению с крупными городами.