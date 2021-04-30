Шойгу: до конца года откроется еще 38 больших центров «Авангард» по начальной военной подготовке

Вопросы начальной военной подготовки затронул Сергей Шойгу на Всероссийской научно-практической конференции, которая проходит в эти минуты в парке «Патриот». Министр обороны отметил, что по поручению президента центры «Авангард» для школьников создаются по всей стране.

«Сейчас по стране строятся, создаются большие центры «Авангард», в которых школьники проходят недельный курс начальной военной подготовки. Таких центров по стране уже 27, до конца года их будет еще 36. С общим охватом где-то в пределах 250-300 тысяч школьников», - сказал Шойгу.

Всего в вузах страны действует 96 военно-учебных центров, из которых 28 открылись за последние пять лет. Сейчас по самым востребованным специальностям готовят более 60 тысяч студентов.