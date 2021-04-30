Школа и десятки домов сгорели из-за конфликта на границе с Таджикистаном

МЧС Киргизии сообщило о том, что более 10 зданий и строений сгорели в результате вооруженного конфликта между киргизскими и таджикскими военными на границе двух государств.

«В результате конфликта на территории республики сгорели школа, пограничная застава, а также несколько одноэтажных жилых домов», - сказано в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, инцидент произошел накануне на водораспределительном пункте «Головной». Таджикистан и Киргизия считают это своей территорией. Все началось с конфликта местных жителей. Затем к нему подключились военнослужащие.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате конфликта на границе Таджикистана и Киргизии возросло до 13.