Бразилия заявила о готовности пересмотреть решение о ввозе «Спутника V»

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии планирует изменить позицию в отношении вакцины «Спутник V» после получения новых данных от разработчика.

«Эти предоставленные нам данные могут быть пересмотрены, исправлены и поданы повторно. В понедельник мы, к нашему великому сожалению, не могли одобрить (импорт вакцины)», - подчеркнул глава регулятора Антониу Барра Торрес.

Он также отметил, что это временная картина и она может измениться, передает ТАСС.

Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что готов оспорить решение фармрегулятора в Верховном суде Бразилии. РФПИ располагает сведениями, что бразильский регулятор не проводил собственных исследований российской вакцины.

При этом в конце апреля члены научно-технического комитета по биологической безопасности Министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии одобрили применение российской вакцины «Спутник V» от COVID-19.