В стране и мире В Бразилии одобрили коммерческое производство вакцины «Спутник V» Кира Карон Вакцина «Спутник V» одобрена в Бразилии. © Фото: Mahmoud Issa Keystone Press Agency Global Look Press Читайте нас на: Члены научно-технического комитета по биологической безопасности Министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии ободрили применение российской вакцины «Спутник V» от COVID-19. Об этом сообщил глава комитета Паулу Баррозу. «Это уже третья вакцина от COVID-19, которую мы проверяем. И мы единогласно пришли к выводу, что она безопасна», - сообщил ученый во время трансляции в Twitter министерства, передает ТАСС. Ранее стало известно, что в Россию прибыла инспекция Евросоюза для оценки вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Об этом сообщил шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрем. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика