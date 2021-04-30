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В посольстве РФ заявили, что информации о пострадавших россиянах в давке в Израиле нет

Виктория Ивашечкина
10:47 30.04.2021
Накануне во время религиозного праздника обрушились трибуны.
В посольстве РФ заявили, что информации о пострадавших россиянах в давке в Израиле нет
© Фото: Ayal Margolin, XinHua, Globallookpress
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Российское посольство в Израиле сообщило, что не получало информацию о погибших или пострадавших россиянах в результате давки на горе Мерон. Также подчеркивается, что обращения от граждан не поступали.

«На текущий момент информация о погибших или пострадавших среди граждан Российской Федерации в трагедии на горе Мерон отсутствует», - сообщили в посольстве, передает РИА Новости.

Также отмечается, что консульский отдел посольства осуществляет мониторинг ситуации и находится в контакте с израильской стороной по этому вопросу.

Накануне во время религиозного праздника обрушились трибуны и произошла давка. Пострадали не менее 150 человек.

Ранее сообщалось, что в Израиле число жертв погибших в массовой давке увеличилось до 44 человек. Об этом сообщает Jerusalem Post. При этом накануне сообщалось о 38 погибших. В ночь на пятницу отмечался еврейский праздник Лаг ба-Омер.

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