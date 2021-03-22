Шойгу поручил построить школу для детей военнослужащих 55-й бригады в Кызыле
Детей будут обучать преподаватели Президентского кадетского училища.
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В Кызыле для детей военнослужащих 55-й мотострелковой бригады построят школу. Сделать это поручил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
Обучать школьников будут преподаватели Президентского кадетского училища в Кызыле. Учебное заведение должны возвести в 2022 году, уточняют в Министерстве обороны РФ.
55-я мотострелковая бригада - единственное горное соединение за Уралом. На вооружении - бронеавтомобили «Тигр-М СпН», самоходные орудия «Нона-СВК».