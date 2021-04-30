Площадь пожара на мебельной фабрике в Усолье-Сибирском достигла 5 500 кв. м
По информации спасателей, площадь пожара фабрики увеличилась с трех тысяч до 5,5 тысячи квадратных метров.
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Площадь пожара на мебельной фабрике в Усолье-Сибирском достигла 5 500 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
«Пострадавших нет, эвакуированы 77 человек», - уточняется в заявлении.
Ранее в ведомстве сообщали, что площадь пожара составляет 3 000 квадратных метров, в связи с чем сохраняется угроза дальнейшего распространения огня.
К тушению привлечены 36 человек личного состава МЧС России, восемь автоцистерн и три автолестницы.