Площадь пожара на мебельной фабрике в Усолье-Сибирском достигла 5 500 кв. м

Площадь пожара на мебельной фабрике в Усолье-Сибирском достигла 5 500 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

«Пострадавших нет, эвакуированы 77 человек», - уточняется в заявлении.

Ранее в ведомстве сообщали, что площадь пожара составляет 3 000 квадратных метров, в связи с чем сохраняется угроза дальнейшего распространения огня.

К тушению привлечены 36 человек личного состава МЧС России, восемь автоцистерн и три автолестницы.