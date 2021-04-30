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В Усолье-Сибирском полыхает мебельная фабрика

Светлана Головина
08:57 30.04.2021
В Усолье-Сибирском полыхает мебельная фабрика
В Усолье-Сибирском полыхает мебельная фабрика
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Усолье-Сибирском полыхает мебельная фабрика  

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