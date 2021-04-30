На борьбе с огненной стихией: глава МЧС России поздравил пожарных и ветеранов с праздником

В 2021 году службе пожарной охраны исполняется 372 года. 30 апреля все пожарные и ветераны отмечают день пожарной охраны России. Глава МЧС России Евгений Зиничев поздравил пожарных и ветеранов с профессиональным праздником.

«Ежедневно вы находитесь на переднем крае борьбы с огненной стихией. От ваших четких и слаженных действий, компетентности и самоотверженности напрямую зависят здоровье и благополучие людей, сохранность социальных объектов», - говорится в тексте поздравления.

С начала 2021 года на пожарах, по словам Зиничева, огнеборцы спасли более 10 тысяч человек.

Он также отметил заслуги ветеранов пожарной службы, чей безграничный опыт и ответственное отношение к любимому делу являются примером для молодого поколения, и вспомнил о боевых товарищах, которые ценой своей жизни спасли других.

«Дорогие друзья, спасибо за службу. Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия, мира, удачи. Сухих рукавов!» - заключил Зиничев.

Ранее спасатель ОПСО «Спасрезерв» Андрей Качнов рассказал о том, что нужно делать, если возник пожар на дачном участке. Он отметил, что нужно обязательно вызвать пожарных, а не тушить огонь самостоятельно.