Вертолет NASA не смог совершить испытательный полет на Марсе

Вертолет Ingenuity не смог совершить запланированный на сегодня четвертый испытательный полет. Об этом сообщило NASA.

Специалисты выясняют причину, по которой вертолет не оторвался от поверхности планеты.

«Марсианский вертолет не оторвался от поверхности в свой амбициозный четвертый испытательный полет, но специалисты изучают данные и вскоре повторим попытку», - сообщило NASA в Twitter.

Сроки нового полета не уточнили.

Ранее вертолет Ingenuity впервые в истории совершил управляемый полет в атмосфере другой планеты. Кадры с летательным аппаратом на Марсе, снятые ровером Perseverance, показало NASA во время прямой трансляции.