В девяти городах РФ задержаны 16 сторонников «М.К.У.», готовившие взрывы и вооруженные нападения

Федеральной службой безопасности России задержаны 16 членов украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», которые готовили взрывы и вооруженные нападения.

«В Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области и Переславле-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан», - уточняется в сообщении ведомства.

В ФСБ отметили, что деятельность сообщества на территории России глава группировки координировал из Украины. Вовлечение новых членов проходило поэтапно. Сначала нужно было нанести экстремистские надписи на здания, затем избить бездомного или представителя молодежных субкультур, а после «напасть на граждан, сотрудников правоохранительных органов с оружием, поджечь и подорвать здания органов власти».

В ходе обысков у задержанных изъяли холодное оружие, экстремистскую атрибутику, данные о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях.

На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

В конце марта сторонники «М.К.У.» были задержаны в Геленджике и Ярославле.