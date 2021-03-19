Опубликованы кадры задержания ФСБ РФ украинских экстремистов из «Культа убийц» в Геленджике

Федеральная служба безопасности РФ совместно со Следственным комитетом России пресекла деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.». Аббревиатура расшифровывается его организатором, гражданином Украины Егором Красновым 2000 года рождения, как «Международный культ убийц». В Интернете молодой мужчина использовал псевдоним Егор Яковлев.

В результате спецоперации были задержаны 13 участников неонацистской группы в Геленджике (Краснодарский край), еще один был задержан в Ярославле. Задержание проходило в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 и 2 статьи 282.1 («Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе») УК России.

По адресам проживания сторонников экстремистской организации изъято значительное количество нацистских материалов, средства связи, холодное оружие, а также инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия.

Задержанные начали давать признательные показания в инкриминируемых им преступлениях. Группа «М.К.У.» была организована в 2019 году под идеологическим воздействием главаря сообщества - Краснова. В дальнейшем он и другие украинские члены группировки из Харькова и Киева получали инструкции по изготовлению средств массового поражения, совершению терактов, массовых убийств и насильственных акций в отношении граждан. К проведению их готовились на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывали на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур, отмечено в сообщении ФСБ РФ.

В качестве демонстрации своей приверженности нацистской идеологии членами указанной группы была сожжена копия Знамени Победы.