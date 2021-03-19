Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы кадры задержания ФСБ РФ украинских экстремистов из «Культа убийц» в Геленджике

Валентина Пескова
11:09 19.03.2021
В результате спецоперации задержаны 14 участников радикального сообщества «М.К.У.», созданного 21-летним гражданином Украины.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
Читайте нас на:

Федеральная служба безопасности РФ совместно со Следственным комитетом России пресекла деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.». Аббревиатура расшифровывается его организатором, гражданином Украины Егором Красновым 2000 года рождения, как «Международный культ убийц». В Интернете молодой мужчина использовал псевдоним Егор Яковлев.

В результате спецоперации были задержаны 13 участников неонацистской группы в Геленджике (Краснодарский край), еще один был задержан в Ярославле. Задержание проходило в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 и 2 статьи 282.1 («Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе») УК России.

По адресам проживания сторонников экстремистской организации изъято значительное количество нацистских материалов, средства связи, холодное оружие, а также инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия.

Задержанные начали давать признательные показания в инкриминируемых им преступлениях. Группа «М.К.У.» была организована в 2019 году под идеологическим воздействием главаря сообщества - Краснова. В дальнейшем он и другие украинские члены группировки из Харькова и Киева получали инструкции по изготовлению средств массового поражения, совершению терактов, массовых убийств и насильственных акций в отношении граждан. К проведению их готовились на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывали на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур, отмечено в сообщении ФСБ РФ.

В качестве демонстрации своей приверженности нацистской идеологии членами указанной группы была сожжена копия Знамени Победы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:24 В стране и мире
Видео
Названа предварительная причина взрыва в многоэтажке в подмосковных Химках
12:12 В стране и мире
Псаки признала наличие проблем в США после слов Путина
10:33 Армия
Видео
Танки, пехота, огонь артиллерии: в Кузбассе завершился этап масштабных антитеррористических учений
10:07 В стране и мире
Американский спутник взорвался в космосе
11:09 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания ФСБ РФ украинских экстремистов из «Культа убийц» в Геленджике
Популярное
Популярное
Видео
Концерт на глубине: экипаж субмарины Черноморского флота исполнил песню «Усталая подлодка»
Видео
«Шутки кончились»: космонавт Корниенко поделился своими эмоциями от выхода в открытый космос
Видео
«Будьте здоровы»: Путин ответил на слова Байдена
Видео
Огненный вихрь: кадры боевых стрельб из С-400 и ЗРК «Бук» в Бурятии
Видео
«Ощущение, что Байден сошел с ума»: Хинштейн прокомментировал слова президента США о Путине
Видео
Весна отменяется: в Москву вернутся зимние морозы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.