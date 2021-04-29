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Врач назвал наиболее частые проблемы со здоровьем на пикнике

Кира Карон
06:06 29.04.2021
Названы частые проблемы со здоровьем на пикнике.
Врач назвал наиболее частые проблемы со здоровьем на пикнике
© Фото: pixabay.com
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Отправляющихся на природу людей могут ожидать различные проблемы со здоровьем. К проблемам относятся порезы от битого стекла, ожоги при приготовлении шашлыков, а также тепловые травмы. Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов.

Он отметил, что на пикниках необходимо избегать бытовых проблем, например, повреждения кожных покровов, травм различной степени, ожогов, связанных с приготовлением шашлыков.

«Очень важно обеспечить достаточную безопасность того места, где происходит приготовление шашлыка. Обязательно использовать безопасные мангалы, обязательно пользоваться безопасными средствами для розжига, не вспыхивающими, а слаботлеющими, с низкой интенсивностью горения», — приводит слова Давыдова РИА Новости.

Давыдов предупредил, что в процессе розжига необходимо исключить присутствие детей. Нахождение детей рядом с открытым огнем всегда несет большую опасность. Они могут соприкоснуться с горячей поверхностью или опрокинуть мангал.

На пикнике, по словам эксперта, часто встречаются порезы при контакте с острыми предметами, битым стеклом, кусками арматуры. Часто их встречают в не приспособленных для пикников местах, а вот в специальных зонах для отдыха такие опасности минимизированы.

В заключение врач отметил, что вследствие употребления алкогольных напитков могут возникнуть проблемы со здоровьем. Необходимо помнить про высокие температуры и водно-питьевой режим. Пить воду необходимо тогда, когда появились малейшие признаки жажды.

Ранее назвали главную опасность пикников в весеннее время. По словам внештатного специалиста департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, пикник на природе весной может завершиться заболеваниями мочеполовой системы.

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