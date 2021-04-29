Вода по асфальту: две реки вышли из берегов в Кемеровской области

В Кемеровской области из-за проливных дождей вышли из берегов две реки и затопили дачные участки. На кадрах видно, как вода бурным потоком движется по улице. Проехать по ней теперь попросту невозможно.

А в Рыбинске из-за паводка затопило набережную Волги - да так, что практически полностью скрылась пешеходная зона. Уровень воды в водохранилище поднялся до критических показателей (89 метров при допустимых 90).

Ранее метеоролог рассказал, что в стране в первые дни мая ожидается малокомфортная и переменчивая погода. В частности это будет связано с циклоном, несущим обильные осадки.