Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вода по асфальту: две реки вышли из берегов в Кемеровской области

Анна Берестовая
05:56 29.04.2021
Из-за проливных дождей в Кемеровской области вышли из берегов и устроили потоп сразу две реки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: podslushano_myski Вконтакте
Читайте нас на:

В Кемеровской области из-за проливных дождей вышли из берегов две реки и затопили дачные участки. На кадрах видно, как вода бурным потоком движется по улице. Проехать по ней теперь попросту невозможно.

А в Рыбинске из-за паводка затопило набережную Волги - да так, что практически полностью скрылась пешеходная зона. Уровень воды в водохранилище поднялся до критических показателей (89 метров при допустимых 90).

Ранее метеоролог рассказал, что в стране в первые дни мая ожидается малокомфортная и переменчивая погода. В частности это будет связано с циклоном, несущим обильные осадки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:48 В стране и мире
В Индию прибыл второй самолет МЧС РФ с гуманитарным грузом
04:24 В стране и мире
Байден озвучил ожидания насчет развития ситуации с Россией
05:56 В стране и мире
Видео
Вода по асфальту: две реки вышли из берегов в Кемеровской области
04:19 Спорт
Видео
Настоящий триумф: как Омск празднует первое в истории КХЛ чемпионство «Авангарда»
03:16 Армия
Видео
Миротворцы РФ доставили 420 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район Карабаха
Популярное
Популярное
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Видео
Бессонница и герпес: врач объяснила особенности весеннего авитаминоза
Загадка следов на дне Арктики: зачем морские губки научились «ходить»
Видео
Диетолог объяснила, как употреблять шашлык без вреда для организма
Видео
«Рад дискутировать»: назвавший Агутина масоном блогер отказался извиняться
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.