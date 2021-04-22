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Москвичей предупредили о мощных ливнях и грозах

Анна Назайкина
17:53 22.04.2021
В атмосферном фронте Центральной России наблюдается предгрозовое состояние.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Roman Denisov, Global Look Press
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Москву в конце недели ожидают ливневые дожди, за пятницу на столицу обрушится до 17 мм осадков, что составляет более трети месячной нормы. Об этом «Звезде» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ненастье будет серьезное. Уже можно сказать, что сегодня у нас такой в атмосфере наблюдается предгрозовое состояние. Местами в окрестностях Москвы кое-где уже идут ливневые дожди и грозы. Это первая ласточка грядущих ухудшений погодных условий», - заявил он.

По его Тишковца, в ближайшие сутки атмосфера  в Центральной России начнет еще больше заряжаться энергией неустойчивости и в небе станут появляться конвективные облака кучевых форм.

В пятницу с приближением холодного атмосферного фронта с запада после полудня вырастут более мощные облака в форме гор и башен высотой до девяти километров, сформируется так называемый грозовой вал, рассказал метеоролог.

«В результате на Москву во второй половине пятницы обрушатся интенсивные ливни, местами с первой весенней грозой и шквалистым усилением ветра. За пятницу на город обрушится до 17 мм осадков, что составляет более трети месячной нормы», - сказал специалист.

В ночь на субботу прохождение холодного атмосферного фронта будет сопровождаться интенсивными ливневыми дождями, местами с мокрым снегом. Температура резко понизится, добавил Тишковец.

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