«Прогресс МС-14» сошел с околоземной орбиты и сгорел в атмосфере

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-14», который пробыл на орбите рекордное время среди «Прогрессов», сведен с орбиты и сгорел в атмосфере. Его несгоревшие части были затоплены несудоходной части Тихого океана.

Корабль отчалил от модуля «Звезда» российского сегмента МКС в 2.11 по московскому времени.

Ранее «Прогресс МС-14» установил рекорд длительности своего полета. Прежнее достижение принадлежало «Прогрессу М-17», который провел на орбите 337 суток.