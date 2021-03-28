Российский «Прогресс МС-14» установил рекорд длительности полета

Российский космический грузовик «Прогресс МС-14», находящийся на МКС, установил рекорд длительности своего полета. Прежнее достижение принадлежало «Прогрессу М-17», который провел на орбите 337 суток.

Это произошло еще в 1993-1994-х годах. Расстыковка грузовика-рекордсмена намечена на 27 апреля. К этому времени он пробудет в космосе 367 суток, сообщает РИА Новости.

В 2021 году планируются к запуску корабли «Прогресс МС-17» (30 июня) и «Прогресс МС-18» (28 октября). Кроме того, намечается запуск специализированного корабля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» 24 ноября.