Помощник Байдена назвал тему, которую тот хочет обсудить с Путиным

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал об одной из тем, которую Джозеф Байден может обсудить с главой России Владимиром Путиным в ходе встречи. По его словам, глава Белого дома намерен затронуть ситуацию вокруг Украины.

В эфире телеканала MSNBC Салливан отметил, что Байден рассчитывает на стабильные отношения с Россией и заявил, что в ходе предстоящей встречи будет обсуждаться «целый спектр вопросов».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча лидеров России и США может состояться в июне. По его словам, уже «есть конкретные даты».