Настоящий триумф: как Омск празднует первое в истории КХЛ чемпионство «Авангарда»
В Омске устроили масштабное празднование после первой в истории победы «Авангарда» на КХЛ.
© Фото: Алексей Мальгавко РИА Новости
В Омске празднуют первое в истории Континентальной хоккейной лиги чемпионство «Авангарда». Центральную площадь заполнили сотни фанатов с флагами родного клуба.
Весь город сегодня ночью встал в пробках - на дорогах десятки машин гудели так, что слышно было во всех районах. А завершились масштабные гуляния праздничным салютом.
«Ястребы» взяли кубок Гагарина, обыграв в решающем матче предыдущего обладателя трофея - московский ЦСКА. Первую и единственную шайбу в ворота соперников забросил Сергей Толчинский. После победы губернатор Омской области пообещал назвать в честь «Авангарда» одну из городских улиц.