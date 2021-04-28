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«Авангард» победил ЦСКА и впервые стал обладателем Кубка Гагарина

Алексей Курильченко
21:20 28.04.2021
Омский «Авангард» впервые завоевал Кубок Гагарина КХЛ после победы над ЦСКА.
«Авангард» победил ЦСКА и впервые стал обладателем Кубка Гагарина
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
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Омский хоккейный клуб «Авангард» одержал победу в матче против московского ЦСКА в финале серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Встреча в подмосковной Балашихе завершилась со счетом 1:0.

Шайбу в ворота москвичей забросил Серегей Толчинский в конце первого периода. Общий счет по итогу нескольких матчей стал 4:2.

«Авангард» впервые стал обладателем Кубка Гагарина. До этого омский клуб выходил в финал в 2012 и 2019 годах.

В полуфинале «Авангард» сыграл против казанского клуба «Ак Барс». Встреча завершилась со счетом 4:3.

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