«Авангард» победил ЦСКА и впервые стал обладателем Кубка Гагарина

Омский хоккейный клуб «Авангард» одержал победу в матче против московского ЦСКА в финале серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Встреча в подмосковной Балашихе завершилась со счетом 1:0.

Шайбу в ворота москвичей забросил Серегей Толчинский в конце первого периода. Общий счет по итогу нескольких матчей стал 4:2.

«Авангард» впервые стал обладателем Кубка Гагарина. До этого омский клуб выходил в финал в 2012 и 2019 годах.

В полуфинале «Авангард» сыграл против казанского клуба «Ак Барс». Встреча завершилась со счетом 4:3.