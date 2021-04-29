Пережить майские: психолог объяснила, как организовать себя во время праздников

Второй месяц весны подходит к концу, и осталось уже совсем немного до майских праздников, которые в этом году предоставят россиянам необычно большое количество выходных дней. Психолог-консультант, семейный психолог Наталья Панфилова рассказала «Звезде», как распорядиться своим временем в этот период.

Если у человека много разных увлечений и желаний, то для него любое свободное время - это подарок. А вот если человек сам про себя знает, что он не силен в организации своего личного времени, то праздники, по мнению эксперта, могут стать своеобразной проблемой.

Часто подобная ситуация, как отметила Панфилова, наблюдается у трудоголиков, которые хорошо справляются с активной работой, но плохо умеют организовывать себя. Исправить подобное отношение к свободному времени даже при желании в одночасье не удастся.

«Если на данный момент такого навыка нет - себя самого как-то организовать, книжку почитать, телевизор посмотреть, еще что-то поделать самостоятельно - значит нужно срочно к кому-то присоседиться», - посоветовала психолог.

Специалист предложила узнать у всех своих друзей по поводу их планов и поинтересоваться, нельзя ли к этим планам присоединиться.

«Это, действительно, такой спасательный плот для людей, которые плохо организуют сами себя», - подметила эксперт.

Для роли спасителей в отвращающем мире планирования подойдут не только те люди, с которыми человек все время поддерживает контакт. Позвонить в праздники можно также друзьям, с которыми вы давно не виделись, или знакомым, с которыми хотелось бы «навести мосты».

«Есть шанс, что эти праздники пройдут неожиданно, интересно, разнообразно и потом будет, о чем вспомнить», - заключила психолог.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предприятия с непрерывным циклом работы, а также ненормированным графиком не обязаны вводить дополнительные выходные, объявленные между майскими праздниками.