В Кремле объяснили порядок отдыха на майские праздники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предприятия с непрерывным циклом работы, а также ненормированным графиком не обязаны вводить дополнительные выходные, объявленные между майскими праздниками.

«Есть предприятия, которые не останавливаются. Есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, будут так же работать», - сказал представитель Кремля.

Также Песков подчеркнул, что наказывать за неисполнение указа президента о майских каникулах таких работодателей не будут.



На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.