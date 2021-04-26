В Кремле объяснили порядок отдыха на майские праздники
Дмитрий Песков рассказал о предприятиях, которым не обязательно вводить дополнительные выходные между майскими праздниками.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предприятия с непрерывным циклом работы, а также ненормированным графиком не обязаны вводить дополнительные выходные, объявленные между майскими праздниками.
«Есть предприятия, которые не останавливаются. Есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, будут так же работать», - сказал представитель Кремля.
Также Песков подчеркнул, что наказывать за неисполнение указа президента о майских каникулах таких работодателей не будут.
На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.