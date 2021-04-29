В Индию прибыл второй самолет МЧС РФ с гуманитарным грузом

Второй самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарным грузом медикаментов и оборудования для борьбы с COVID-19 приземлился в Индии. В общей сложности два грузовых воздушных судна доставят более 22 тонн груза.

Пилот сообщил, что полет прошел хорошо и экипаж готов выполнять дальнейшие задачи.

«Экипаж МЧС под управлением командира Александра Маркова привез гуманитарную помощь нашей дружественной стране Индии. Из аэропорта Жуковский в аэропорт Нью-Дели мы привезли таблетки, которые помогают при COVID, порядка 90 паллет», - сказал бортоператор Ил-76 Юрий Гринченко.

Первый самолет МЧС России с гуманитарной помощью приземлился в 23:10 по московскому времени.



Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди уже поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в вопросах борьбы с коронавирусной инфекцией в стране. Как подчеркнул глава индийского правительства, это содействие во многом носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране.