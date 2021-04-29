Православные христиане встречают Великий Четверг

У православных христиан 29 апреля наступил Великий, или Страстной Четверг. Этот день в народе также называют Чистым четвергом. С него и в течение трех дней церковные службы посвятят воспоминанию земных страданий Иисуса Христа.

«Именно в этот день заготавливаются Святые Дары на весь год для больных, немощных людей, которые не могут посетить в воскресный день храм и к кому приходит священник для причащения на дому. Именно в этот день мы совершаем чин умовения ног, когда предстоятель богослужения умывает ноги священнослужителям в память о том, как Господь умыл ноги Своим ученикам», — рассказал патриарх Кирилл в одной из своих проповедей.

В Страстной Четверг не принято готовить куличи. Также не стоит заниматься уборкой по дому. Лучше сделать уборку заранее или в субботу. Верующим советуют вместо указанных занятий участвовать в богослужениях.

Страстная неделя идет с понедельника, 26 апреля, и до Великой субботы, 1 мая. Во время этой недели вспоминаются Тайная вечеря, на которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников, предание на суд, распятие, а также погребение Иисуса Христа. После недели Великого поста,2 мая, следует один из главных христианских праздников — Пасха.

Ранее монастырский повар рассказал, почему на Пасху принято красить яйца. Традиция восходит к истории, которую принято относить ко временам императора Тиберия.