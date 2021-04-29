Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Православные христиане встречают Великий Четверг

Кира Карон
03:28 29.04.2021
У верующих наступил православный Великий четверг.
Православные христиане встречают Великий Четверг
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

У православных христиан 29 апреля наступил Великий, или Страстной Четверг. Этот день в народе также называют Чистым четвергом. С него и в течение трех дней церковные службы посвятят воспоминанию земных страданий Иисуса Христа.

«Именно в этот день заготавливаются Святые Дары на весь год для больных, немощных людей, которые не могут посетить в воскресный день храм и к кому приходит священник для причащения на дому. Именно в этот день мы совершаем чин умовения ног, когда предстоятель богослужения умывает ноги священнослужителям в память о том, как Господь умыл ноги Своим ученикам», — рассказал патриарх Кирилл в одной из своих проповедей.

В Страстной Четверг не принято готовить куличи. Также не стоит заниматься уборкой по дому. Лучше сделать уборку заранее или в субботу. Верующим советуют вместо указанных занятий участвовать в богослужениях.

Страстная неделя идет с понедельника, 26 апреля, и до Великой субботы, 1 мая. Во время этой недели вспоминаются Тайная вечеря, на которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников, предание на суд, распятие, а также погребение Иисуса Христа. После недели Великого поста,2 мая, следует один из главных христианских праздников — Пасха.

Ранее монастырский повар рассказал, почему на Пасху принято красить яйца. Традиция восходит к истории, которую принято относить ко временам императора Тиберия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:48 В стране и мире
В Индию прибыл второй самолет МЧС РФ с гуманитарным грузом
22:44 В стране и мире
Видео
Темная сторона антироссийской риторики: в центре Киева впервые прошел марш в честь дивизии СС «Галичина»
22:17 В стране и мире
Помощник Байдена назвал тему, которую тот хочет обсудить с Путиным
23:14 В стране и мире
Первый борт МЧС России с гумпомощью сел в Нью-Дели
21:04 В стране и мире
СМИ: неизвестный открыл огонь по полицейским в Ингушетии
Популярное
Популярное
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Видео
Бессонница и герпес: врач объяснила особенности весеннего авитаминоза
Загадка следов на дне Арктики: зачем морские губки научились «ходить»
Видео
Диетолог объяснила, как употреблять шашлык без вреда для организма
Видео
«Рад дискутировать»: назвавший Агутина масоном блогер отказался извиняться
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.