Число пострадавших в массовой перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана выросло до 84

Число пострадавших граждан Киргизии при перестрелке на границе с Таджикистаном достигло 84 человек. Об этом сообщили в Минздраве республики.

«Всего за медицинской помощью обратились 84 человека, еще трое погибли», - говорится в сообщении пресс-центра ведомства.

Инцидент произошел в районе водораспределительного пункта «Головной». По предварительной информации, перестрелка разгорелась из бытового конфликта на границе, начавшегося с бросков камнями и переросшего в полноценный вооруженный конфликт.