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В Роспотребнадзоре ожидают осенью рост заболеваемости COVID-19

Алексей Курильченко
21:14 29.04.2021
По мнению главы Роспотребнадзора, осенью увеличится число заболеваний вирусными инфекциями, включая и коронавирус.
В Роспотребнадзоре ожидают осенью рост заболеваемости COVID-19
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что осенью ведомство ожидает роста заболеваемости вирусными заболеваниями, включая и коронавирусную инфекцию.

«Мы к осени совершенно обоснованно ожидаем определенные динамики сезонного роста всех вирусных инфекций, респираторных и, скорее всего, нового коронавирусного заболевания», - заявила Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

Ранее в ведомстве призвали россиян соблюдать противоэпидемические меры во время майских праздников. Роспотребнадзор ежегодно рассказывает, как можно безопасно провести майские праздники. При этом он подчеркнул, что в условиях пандемии соблюдать противоэпидемические меры необходимо в первую очередь.

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