В стране и мире Коронавирус В Роспотребнадзоре ожидают осенью рост заболеваемости COVID-19 Алексей Курильченко По мнению главы Роспотребнадзора, осенью увеличится число заболеваний вирусными инфекциями, включая и коронавирус. © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Читайте нас на: Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что осенью ведомство ожидает роста заболеваемости вирусными заболеваниями, включая и коронавирусную инфекцию. «Мы к осени совершенно обоснованно ожидаем определенные динамики сезонного роста всех вирусных инфекций, респираторных и, скорее всего, нового коронавирусного заболевания», - заявила Попова в интервью телеканалу «Россия 1». Ранее в ведомстве призвали россиян соблюдать противоэпидемические меры во время майских праздников. Роспотребнадзор ежегодно рассказывает, как можно безопасно провести майские праздники. При этом он подчеркнул, что в условиях пандемии соблюдать противоэпидемические меры необходимо в первую очередь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика