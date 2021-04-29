Мурашко рассказал о последствиях нецелевого приема антибиотиков

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что широкое применение и нецелевой прием антибиотиков во время пандемии COVID-19 привели к увеличению числа микроорганизмов, у которых появилась устойчивость к лекарственным препаратам. По словам министра, ограничить прием антибиотиков может позволить доступность вакцинации и широкая иммунизация населения от инфекционных болезней.

Как отметил Мурашко, 2020 и 2021 годы стали во всем мире годами «проверки на прочность».

«Широкое применение, а подчас и нецелевой прием антибиотиков и противовирусных препаратов во время пандемии оказал свое влияние на ситуацию», - сказала министр.

Он добавил, что мировое сообщество объединяет усилия, которые направлены на противодействие распространению антимикробной резистентности.

Ранее Мурашко сообщил о завершении первого этапа экспертизы вакцины «Спутник V» Европейским медицинским агентством. Первая в мире российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в августе прошлого года. Сейчас препарат уже есть в более 50 странах.