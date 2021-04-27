В стране и мире В Минздраве заявили о завершении первого этапа экспертизы ЕМА по «Спутнику V» Светлана Головина В России завершен первый этап экспертизы «Спутника V» Европейским агентством лекарственных средств. © Фото: Patricio Murphy, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о завершении первого этапа экспертизы вакцины «Спутник V» Европейским медицинским агентством. «Ждем отчета и готовимся к инспекции по производственной площадке», - отметил глава Минздрава на заседании Совета законодателей России. Первая в мире российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в августе прошлого года. Сейчас препарат уже есть в более 50 странах. Российский фонд прямых инвестиций заявил, что эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика