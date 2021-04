В стране и мире Врач рассказал, каких витаминов не хватает человеку весной Виктория Ивашечкина По данным статистики, порядка 70% жителей средней полосы России испытывают недостаток или гиповитаминоз витамина D. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: pixabay Читайте нас на: Терапевт Татьяна Романенко рассказала «Звезде» о самых популярных нарушениях витаминного обмена. Врач напомнила, что весной необходимо обогатить свой рацион продуктами, которые содержат витамин C. «Лабораторно выявить дефицит витамина C, наверное, не представляется возможным, и это не так актуально. Весной нужно обогатить свой рацион продуктами, которые содержат витамин С. Надо сказать, что он разрушается на свету. И к весне овощи и фрукты уже не содержат витамина C. Поэтому предпочтения в рационе надо отдавать цитрусовым, отвару шиповника и квашеной капусте», - рассказала врач. По словам Романенко, по данным статистики, порядка 70% жителей средней полосы России испытывают недостаток или гиповитаминоз витамина D. «Он легко проверяется лабораторным путем. Весной особенно не стоит здесь задумываться, и нужно включить в свой рацион в качестве добавки терапевтическую дозу витамина D», - отметила Романенко. По словам врача, гиповитаминоз витамина A встречается редко, потому что он жирорастворимый. При этом о переизбытке витамина стоит подумать, как считает Романенко. По ее словам, если человек каждый день выпивает по стакану морковного сока, то у него вполне может возникнуть передозировка данного витамина, он может накапливаться в организме. Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что после зимы люди действительно часто испытывают недостаток витамина D. Объясняется это тем, что данный витамин «солнечный». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика